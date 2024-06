Henrietta Posa, da Bisuschio al mondiale di bodybuilding

Sabato 22 giugno a Lecco sono andate in scena le gare di bodybuilding della Wbpf, la federazione che nasce nel 2009 come sottofederazione della Ifbb e riconosciuta Uia (Union of nternational Association). E grande protagonista è stata Henrietta Posa, nata in Ungheria ma residente in Italia da 20 anni, più precisamente a Bisuschio.

Henrietta, che compirà 40 anni il prossimo 25 giugno, ha infatti vinto la categoria Woman Sport qualificandosi per il campionato mondiale, che si terrà nel prossimo ottobre alle Maldive.

Un grande risultato per lei e per il marito Giovanni Quaranta, che le fa da preparatore. «In due anni abbiamo raggiunto un grande traguardo – spiega il marito -. Abbiamo una vita comune come tutte le famiglie con 2 figli. Henrietta ha un lavoro come donna delle pulizie che le richiede 8 ore al giorno lavorative oltre che alla vita familiare, ma tutti i giorni si allena in un garage senza riscaldamento, anche quando fa freddo. È una bellissima storia, tutta casalinga, che ha dimostrato in 2 anni che volere è potere. Senza attrezzature sofisticate ma con grande voglia di vincere. In questo sport la dieta e la mente fanno le differenza. La qualificazione al mondiale è una grande ricompensa per tutto il percorso tortuoso fatto da lei in soli 2 anni».