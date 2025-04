Sette scuole del Varesotto per 21 progetti imprenditoriali al concorso “La tua idea di impresa”

È la classe 5C dell’Istituto ISS Geymonat di Tradate, con il Progetto “Green Loop”, ad aggiudicarsi la medaglia d’oro nella quindicesima edizione del progetto formativo nazionale Latuaideadimpresa , finalizzato alla diffusione della cultura d’impresa tra le giovani generazioni. A completare il podio, le classi 4A AFM e 4E RIM dell ‘ Isis Valceresio di Bisuschio, arrivate rispettivamente seconda e terza, con i Progetti “ Sweet Can ” e “ ReWear ”.

In questa prima fase provinciale del concorso sono stati coinvolti 200 studenti di 7 Istituti della provincia di Varese che hanno presentato 21 progetti imprenditoriali. Le scuole che hanno partecipato sono: Isis Valceresio di Bisuschio, l’ ISS Geymonat di Tradate, l’ ITCS Zappa di Saronno, ITET Daverio Casula Nervi di Varese , ISISS Don Milani di Tradate, ITE – LL Gadda Rosselli di Gallarate, ITE Tosi di Busto Arsizio.

Un’iniziativa che si svolge sia a livello locale, attraverso la promozione da parte del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese , sia a livello nazionale, con il supporto di Sistemi Formativi di Confindustria e Università Luiss Guido Carli, e rivolto agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie superiori di secondo grado.

Il progetto vincitore “Green Loop ” della classe 5C dell’Istituto ISS Geymonat ha ottenuto, dalla giuria composta da alcuni giovani imprenditori di Confindustria Varese, 172 punti e più di 1.300 visualizzazioni sulla pagina internet del progetto “Latuaideadimpresa”. Un’idea d’impresa che ha come focalizzare l’efficienza energetica: gli startupper in erba, infatti, hanno pensato allo sviluppo di una serra idroponica autosufficiente, capace di produrre acqua dall’umidità dell’aria e di generare energia dal vento.

“Un sistema sostenibile, che consente, quindi, di coltivare cibo in modo autonomo, economico e all’interno di spazi ridotti. Una soluzione ideale per i Paesi colpiti da povertà idrica”

Il progetto “ Sweet Can” della classe 4A AFM dell’Isis Valceresio, invece, ha ottenuto 163 punti e oltre 450 visualizzazioni. Tema al centro dell’idea d’impresa, la riduzione degli sprechi alimentari. I giovani hanno realizzato dei dolci in formato lattina, disponibili nei distributori delle macchinette e online sul sito internet.

“Le ricette sono realizzate con ingredienti biologici, adatte ai vegani, ai celiaci e agli intolleranti al lattosio. La lattina, inoltre, è realizzata con materiali 100% riciclabili e garantisce una lunga conservazione”.

Il terzo progetto “ ReWear” della classe 4E RIM dell’Isis Valceresio, ha ottenuto 161 punti e più di 500 visualizzazioni.

“La nostra idea d’impresa vuole trasformare i capi d’abbigliamento vecchi e usati in nuovi tessuti di pregio e alla moda” raccontano i ragazzi di Bisuschio. In che modo? “Attraverso l’artigianalità, la personalizzazione e la prototipazione di indumenti di design”. Un’idea green, che punta a valorizzare i tessuti recuperati dagli scarti di produzione, riducendo, in questo modo, sprechi e promuovendo un’economia circolare.

«Ancora una volta ribadiamo l’importanza, sia per il nostro Movimento, sia per tutta Confindustria Varese attraverso il Piano Strategico #Varese2050, di coinvolgere, attraverso attività e iniziative come questa, i giovani che, in un futuro neanche troppo lontano, saranno gli imprenditori, gli startupper ei manager del nostro territorio – ha dichiarato Pietro Conti, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese -. un’idea innovativa e, successivamente, metterla in pratica, come fossero veri e propri startupper. È anche così che si alimenta il fermento imprenditoriale della nostra provincia: entrando nelle scuole con progetti concreti di imparare facendo».

Per realizzare il progetto di ideazione di una nuova impresa, infatti, i ragazzi hanno lavorato in gruppo confrontandosi con i giovani imprenditori tutor attraverso incontri di orientamento in classe; successivamente, come dei veri startupper, hanno sviluppato l’idea d’impresa che è stata sintetizzata, con l’aiuto dei docenti, in un business plan. Come fase finale del lavoro, gli studenti hanno prodotto un video spot per raccontare l’idea d’impresa.

L’appuntamento ora è con la finale nazionale che è in programma per giovedì 10 aprile 2025, a Gaeta, a cui parteciperanno, in rappresentanza di Varese e in qualità di campioni provinciali, le ragazze ei ragazzi della classe 5C dell’Istituto ISS Geymonat.

I tre Progetti che si sono aggiudicati il podio della classifica provinciale verranno premiati durante l’Assemblea Annuale del Gruppo Giovani di Confindustria Varese in programma martedì 28 ottobre 2025 , al Centro Congressi Ville Ponti.