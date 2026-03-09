Varese News

Tre nuove ambulanze per la Croce Rossa Valceresio: domenica l’inaugurazione a Bisuschio

La cerimonia è in programma domenica 15 marzo alle 10.30 presso Villa Cicogna-Mozzoni

Croce rossa Valceresio, gruppo giovani - foto di Noemi Pagani

Il Comitato Croce Rossa Italiana Valceresio inaugura tre nuove ambulanze. L’appuntamento è per domenica 15 marzo alle ore 10.30 presso Villa Cicogna-Mozzoni, in Viale Cicogna a Bisuschio.

La cerimonia, promossa dal presidente Aldo Trentini insieme al vicepresidente Gabriele Ossuzio e all’intero consiglio direttivo, vedrà la partecipazione dei volontari del comitato e delle autorità locali. Dopo i saluti istituzionali delle 10.30, alle 11.00 è prevista la presentazione e la benedizione dei mezzi, seguita da un rinfresco conclusivo.

Le tre ambulanze rappresentano un rafforzamento significativo della capacità operativa del comitato Valceresio, che copre il territorio a cavallo tra la provincia di Varese e il confine svizzero.

Pubblicato il 09 Marzo 2026
