Tre nuove ambulanze per la Croce Rossa Valceresio: domenica l’inaugurazione a Bisuschio
La cerimonia è in programma domenica 15 marzo alle 10.30 presso Villa Cicogna-Mozzoni
Il Comitato Croce Rossa Italiana Valceresio inaugura tre nuove ambulanze. L’appuntamento è per domenica 15 marzo alle ore 10.30 presso Villa Cicogna-Mozzoni, in Viale Cicogna a Bisuschio.
La cerimonia, promossa dal presidente Aldo Trentini insieme al vicepresidente Gabriele Ossuzio e all’intero consiglio direttivo, vedrà la partecipazione dei volontari del comitato e delle autorità locali. Dopo i saluti istituzionali delle 10.30, alle 11.00 è prevista la presentazione e la benedizione dei mezzi, seguita da un rinfresco conclusivo.
Le tre ambulanze rappresentano un rafforzamento significativo della capacità operativa del comitato Valceresio, che copre il territorio a cavallo tra la provincia di Varese e il confine svizzero.
