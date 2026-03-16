Presentate a Bisuschio le tre nuove ambulanze della Croce Rossa Valceresio
Le ambulanze sono state acquistate grazie al lavoro dei volontari e alla generosità della comunità che sostiene le attività del comitato
Tre nuove ambulanze sono entrate in servizio per la Croce Rossa Italiana – Comitato Valceresio, pronte a percorrere le strade della valle per rafforzare le attività di soccorso e assistenza sul territorio. I mezzi sono stati presentati domenica 15 marzo nella cornice di Villa Cicogna Mozzoni a Bisuschio, durante una cerimonia che ha riunito volontari, istituzioni e associazioni locali.
Alla presentazione erano presenti numerosi volontari del comitato insieme al Consiglio direttivo e al presidente Aldo Trentini, oltre a diverse autorità. Tra queste Emanuele Monti, presidente della Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia, i sindaci degli undici Comuni serviti dal Comitato CRI Valceresio, i rappresentanti del Corpo Militare della Croce Rossa, del Corpo delle Infermiere Volontarie, oltre a AVIS Valceresio, Polizia locale e Carabinieri di Arcisate e ad altre associazioni del territorio.
Un risultato nato dall’impegno della comunità
Le nuove ambulanze sono il risultato del lavoro e della solidarietà della comunità, tra ore di volontariato e raccolte fondi.
«Queste ambulanze sono il frutto degli sforzi di tutti – ha spiegato il presidente Aldo Trentini –. Sono nate dalle ore di servizio, dalle raccolte fondi e dai piccoli e grandi gesti di generosità delle persone a noi vicine. Ogni chilometro che percorreranno sarà alimentato dalla fiducia che la comunità ripone in noi».
Dopo gli interventi istituzionali e i ringraziamenti, i tre nuovi mezzi sono stati benedetti da don Franco, seguiti da un momento conviviale che ha coinvolto i presenti e celebrato il lavoro dei volontari che ogni giorno operano sul territorio.
Un’ambulanza dedicata a Giorgio Sagliocco
Uno dei momenti più emozionanti della cerimonia è stata l’intitolazione di una delle ambulanze a Giorgio Sagliocco, giovane amico della Croce Rossa Valceresio scomparso prematuramente.
«Inaugurare questi mezzi significa fare una promessa: quella di continuare a farlo vivere nelle strade della nostra valle – ha ricordato Trentini –. Ogni volta che una sirena suonerà o che un nostro volontario tenderà la mano da uno di questi veicoli, Giorgio sarà lì con noi».
L’arrivo delle nuove ambulanze rappresenta anche un momento simbolico per il comitato, che nel 2026 celebra i 35 anni di attività, confermando l’impegno nel garantire assistenza e soccorso alla popolazione della Valceresio.
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