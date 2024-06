Il Magenta fa pokerissimo in Alto Adige: si avvicina la Serie D

Dopo l’ottimo campionato disputato nel Girone A di Eccellenza, chiuso al secondo posto dietro solo l’Oltrepò, il Magenta sta dimostrando il proprio valore anche nei playoff per la promozione in Serie D.

Dopo aver vinto gli scontri del girone, nella fase nazionale i ragazzi dell’allenatore varesino Alessandro Lorenzi stanno hanno superato anche la semifinale con due vittorie. Contro gli altoatesini del Tramin i magentini hanno vinto 2-1 in casa la gara di andata (con lo doppietta dell’attaccante classe 2003 Gabriel Avinci) e poi hanno fatto pokerissimo in Alto Adige con un perentorio 5-0 firmato da Cominetti, Grillo, Pedrocchi, Ortolani e Gatti.

L’ultimo gradino verso la Serie D sarà ora il doppio contronto contro i vicentini dell’Unione La Rocca Altavilla. I veneti si sono conquistati l’accesso superando i friuliani del Tamai: 2-2 all’andata in casa e vittoria 3-0 in Friuli al ritorno. Per l’ultimo atto l’andata sarà domenica 9 giugno in Veneto, ritorno il 16 giugno a Magenta.

Questo il quadro dell’ultimo atto della fase finale:

Bisceglie – Costa d’Amalfi; Cairese – Terni Fc; Castelfidardo – Zenith Prato; Cilivergh – Fossano; Giulianova – terranuova Traiana; Unione La Rocca Altavilla – Magenta; Modica o Aurora Alto Casertano – Pompei.