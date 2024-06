Il Piano asfaltature straordinarie di Varese vale 4 milioni di euro

Foto di Tung Lam da Pixabay

Presentato a Palazzo Estense il nuovo Piano asfaltature straordinarie sulla viabilità principale e secondaria, marciapiedi e parcheggi per circa 130 mila metri quadri di nuovo manto stradale.

Il piano prevede 20 km di nuovo asfalto ed è finanziato con 4 milioni di euro accantonati «con un lavoro costante di gestione dei disavanzi di bilancio e grazie alle entrate dei frontalieri», ha spiegato l’assessora al bilancio Cristina Buzzetti. A questa cifra si aggiunge il valore delle asfaltature di ripristino in capo a diverse aziende a compensare le manomissioni per lavori alle reti elettrica, idrica e gas.

Galleria fotografica Il Piano asfaltature straordinarie di Varese da 4 milioni di euro 4 di 6

«Si tratta di un passaggio importante, atteso dai cittadini e che faremo prevalentemente nei mesi estivi per arrecare il minor disagio possibile ai cittadini – ha detto il sindaco Davide Galimberti – L’investimento è reso possibile dal recupero dei disavanzi e reso efficiente dalla scelta di appaltare a un unico gestiore l’intera manutenione stradale, dalla segnaletica all’asfaltatura, in modo da velocizzare i tempi e ottimizzare i costi».

Uno schema che l’Amministrazione intende riproporre anche nei prossimi anni «salvo il Governo non decida, come annunnciato, di ridurre ulteriormente i trasferimenti algli enti locali», avverte Galimberti.

I CRITERI DEL PIANO ASFALTATURE

«Prima la manutenzione stradale era suddivisa sia per zone della città, sia per tipologia di lavori – ricorda l’assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture, Andrea Civati – Ora, con la collaborazione della Guardia di Finanza abbiamo accorpato il tutto e messo a bando una gara da 16 milioni per il triennio, vinta da impresa Civelli, del territorio, per una gestione più efficace e rapida della manutenzione strade».

«La sicurezza stradale passa anche dalla manutenzione stradale», eafferma l’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano con riferimento sia all’integrità del manto stradale, sia alla presenza ben visibile della segnaletica orizzontale.

Sono decine le vie di Varese interessate dalle nuove asfaltature. I lavori partiranno a luglio (compatibilmente con l’effettivo arrivo della bella stagione) dal centro città per proseguire poi in autunno, fino a novembre, nelle vie secondarie di quartiere.

«Soprattutto sulla viabilità principale alcuni cantieri avanzeranno di notte, per creare minore disagio possibile alla circolazione automobilistica e anche ai pedoni», assicura Giancarlo Civelli a nome dell’azienda che gestirà i lavori.

Sempre al fine di limitare il più possibile i disagi è anche previsto un piano di comunicazione ad hoc con costanti aggiornamenti alla cittadinanza ( i lavori si potranno seguire in tempo reale su vareseinforma e sui social del Comune di Varese), e avvisi nelle buche delle lettere dei residenti.

STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI

Nei 4 milioni di euro investiti sul comparto, 100 mila euro sono riservati al rifacimento dei marciapiedi della Brunella (su via Crispi), di viale Valganna, via Dezza, via Sacco.

Tre sono poi i parchegggi oggetto di riqualificazione: via Dandolo, via Morselli e largo Gigli.

Elenco delle strade interessate dalle nuove asfaltature:

• Via Crispi (+ marciapiede Brunella) • Via Saffi • Via Borghi • Via Morandi • Via Bolchini • Via Sanvito • Via Verdi • Via Copelli • Via Sant’Antonio

• Via Corridoni • Via Campigli (Tratto Via S. Vito -Via Truno) • Viale Valganna (Tratto Viale Ippodromo -Via Vanetti + Marciapiede) • Via Postumia • Via Campo dei Fiori

• Via La Pira • Via S. Francesco • Via Marcobi • Via Sacco (Corsie Bus) • Via Bizzozero • Via Daverio • Via Dezza (+ marciapiede) • Via Maestri del Lavoro • Largo Telamoni

• Cavalcavia Gaggianello • Via Limido (Tratto Via S. Imerio -Via Goldoni) • Via Pasetti • Via Castelli • Via Vetta D’Italia • Via Tasso • Via Appiani • Via Cartellini • Via Dante • Via Fincarà • Via Ceppo • Via Gozzi • Via Micce • Via Anfossi • Via Mirasole