Il weekend di Cassano Magnago ci trasporta in Emilia Romagna, tra gnocco fritto e tortelli

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, presso l’area feste di via 1 Maggio a Cassano Magnago è in programma la sagra dello gnocco fritto e del tortello, evento organizzato da Street Food Parade con il patrocinio del Comune della città.

Sembrerà di essere in viaggio in Emilia Romagna, gustando un ricchissimo menu di specialità regionali a partire dall’inimitabile gnocco fritto, il tortello dai mille ripieni e molto altro ancora.

L’area feste è al coperto quindi l’evento si svolgerà anche in caso di maltempo

Non solo ottimo cibo emiliano e romagnolo, ma anche un mondo di intrattenimento per tutte le età con concerti e spettacoli dal vivo. Per i più piccoli ci sarà anche un tappeto elastico e il tiro al segno per poter giocare in libertà.

PRENOTAZIONI CONSIGLIATE!

Posti limitati (SOLO servizio al Tavolo)

oppure chiama o invia un messaggio WhatsApp al numero +393495382384

Disponibile anche servizio di take away.

Menu completo

Antipasto Emilia 12 euro (erbazzone, hummus, formaggio, salumi, verdure grigliate) Tortelli di magro burro e salvia 10 euro

Tortelli di magro al ragù 10 euro

Lasagne alla bolognese 11 euro

Pasta al pomodoro 7 euro

Cestino di Gnocco fritto con tagliere di salumi misti 15euro

Piatto Parma: gnocco fritto con prosciutto crudo di Parma 11€ Gnocco fritto vegano con hummus di ceci 7 euro

Gnocco fritto con gorgonzola 7 euro

Gnocco fritto con gorgonzola e hummus di ceci 10 euro

Solo gnocco fritto 5 euro

Patatine fritte 4 euro

Verdure grigliate 4 euro

Gnocco fritto con Nutella 5 euro

Tiramisù 5 euro

Programma completo

Venerdì

19:00 Apertura evento, cucine e tiro a segno 21:30 Il Karaoke di Ariele!

01:00 Chiusura

Sabato

19:00 Apertura evento, cucine e tiro a segno 21:30 Duo Bucolico Live

01:00 Chiusura

Domenica

12:00 Apertura evento, cucine e tiro a segno 15:00 Chiusura

19:00 Apertura, cucine e tiro a segno

21:30 Luciano e Paola (liscio) live

00:00 Chiusura