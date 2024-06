Inaugurata la sedia gigante di Roda nel Parco dei Pioppi a Bodio Lomnago

Seduti su una sedia gigante ad ammirare il parco dei Pioppi. Il 2 giugno, con una piccola cerimonia, è stata inaugurata una nuova attrazione a Bodio Lomnago: una sedia gigante in legno firmata Roda. (tutte le foto sono di Mario Baratelli)

L’azienda, fondata a Gavirate nel 1991 da Roberto Pompa, è ormai un’icona nel settore degli arredi per esterno, apprezzata sia in Italia sia all’estero. La cerimonia ha visto la partecipazione del parroco Don Carlo, del fondatore di Roda Roberto Pompa con i figli, Andrea Azzimonti Chief Financial Officer di Roda, di Emanuele Monti e del vicesindaco Matteo Capuzzi in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Roda ha avuto una notevole espansione negli ultimi anni, crescendo fino a contare oggi 110 dipendenti e sei aziende sul territorio. Si distingue per l’utilizzo del massello di teak, con cui produce arredi di altissimo pregio venduti in tutto il mondo e apprezzati da stilisti di fama internazionale.

Durante la cerimonia, tutti gli interventi hanno sottolineato l’importanza di instaurare e mantenere un forte legame tra le amministrazioni locali e le aziende che operano sul territorio.