Incidente sulla provinciale a Ranco, una persona ferita

Scontro tra due auto all’incrocio tra la Sp 629, la provinciale, via Quassa a Ranco. Per motivi ancora da verificare, le due vetture sono entrate in collisione. Due i coinvolti: una donna di 55 anni e un uomo di 77.

I soccorsi sono intervenuti con un’ambulanza e un’auto medica e una persona è stata trasportata in ospedale in codice giallo, quindi con ferite serie ma non gravi.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno chiuso la strada e deviato il traffico per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area, anche grazie al lavoro dei vigili del fuoco.