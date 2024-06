Iniziano i lavori per il Palaginnastica di Busto Arsizio

Sono partiti ufficialmente oggi i lavori per la realizzazione del palaginnastica di Busto Arsizio con un’inaugurazione alla presenza del sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, dell’assessore allo Sport Maurizio Artusa e dei consiglieri di maggioranza.

Insieme a loro era presente il proprietario dell’impresa edile Gmc, Salvatore Raniolo, che eseguirà i lavori per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro finanziati in parte col Pnrr, in parte coi fondi accantonati dal Comune e in parte con fondi regionali.

Il sindaco si è detto felice di questa operazione che dovrà essere completata entro 600 giorni per non perdere i finanziamenti europei: “Abbiamo avuto fortune alterne con le imprese che hanno lavorato per l’amministrazione ma credo che questa volta riusciremo a dare alla Pro Patria ginnastica il palazzetto che merita e non escludo che questo possa diventare un centro federale”.

La maledizione del palaghiaccio sembra dunque essere stata esorcizzata dopo tanti tentativi di recuperare una struttura iniziata nel 2008 è rimasta incompleta dal 2010: “Un risultato di cui siamo felici” – ha commentato l’assessore allo Sport Maurizio Artusa. [le foto di=1683288]

Salvatore Raniolo promette di concludere i lavori in tempo: “Abbiamo completato in anticipo la scuola Ferruccio Lamborghini a Cento nonostante un alluvione. Confidiamo nelle nostre qualità e abbiamo esperienza nel settore delle strutture sportive”.

Si spera in una veloce valutazione finale del progetto per dare il via vero e proprio ai lavori che saranno complessi, a partire dallo smontaggio della copertura che dovrà essere completamente rifatta. Il palazzetto potrà ospitare 500 spettatori e sarà dotata anche di una palestra con campo da basket e volley oltre agli spogliatoi e a parcheggi riservati. Il tempo non è molto ma l’impresa che ha sede a Castellanza sembra avere le carte in regola, finalmente, per sfatare la maledizione del palazzetto sul Sempione.