Ispra, avviso di gara pubblico finalizzato al Servizio di ristorazione per il Clubhouse

Avviso di gara pubblico finalizzato al Servizio di ristorazione per il Clubhouse gestito dall’Unità OIB.LS.3 presso il Centro Comune di Ricerca (JRC) sul sito della Commissione Europea a Ispra (Varese) Italia.

Termine per il ricevimento delle offerte: 09/07/2024 Ora locale: 10:00

Numero di riferimento: EC-OIB/IPR/2024/OP/0015

I documenti di gara sono pubblicati in Funding Electronic Daily (TED) − the European public procurement journal e disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto; per consultarli clicca qui.

Amministrazione aggiudicatrice: Commissione Europea-Italia

Persona di contatto: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles — OIB.RPP.2 Marchés publics

E-mail: OIB-MARCHES-PUBLICS@ec.europa.eu

La riunione informativa si terrà il giorno 18/06/20224 alle ore 10.30 presso il JRC di Ispra (VA)