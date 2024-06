Italia – Albania, Spalletti punta su Scamacca per l’esordio Europeo

Sabato 25 giugno alle ore 21 l’Italia del calcio è pronta a fare il suo esordio da campione in carica agli Europei contro l’Albania. Si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund dove, ai Mondiali 2006, gli Azzurri di Lippi sconfissero la Germania nell’epica semifinale decisa dai gol di Grosso e Del Piero.

Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha a disposizione diverse opzioni a livello di rosa e per la prima partita sembra voglia partire con un 4-2-3-1. Tra i pali il solito Donnarumma nel quale il mister pone tanta fiducia; davanti a lui a difendere la porta una difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco. Linea pronta a diventare “a tre” con l’esterno dell’Inter Dimarco ad aiutare in fase offensiva. A centrocampo Spalletti può contare su Jorginho e su un possibile ritorno di Nicolò Barella che sembra essere guarito dall’infortunio che ha temuto lo staff con il fiato sospeso.

In avanti la punta centrale sarà quasi sicuramente Gianluca Scamacca che ha dimostrato di poter essere l’attaccante che l’Italia cerca per dare peso al reparto. A suo supporto il bomber dell’Atalanta (foto FIGC) troverà il trio Chiesa-Frattesi-Pellegrini; proprio Frattesi si è forse guadagnato il posto da titolare dopo le ottime prestazioni recenti con la maglia azzurra. Queste le previsioni della vigilia ma va detto che Spalletti ha sperimentato diverse soluzioni nelle amichevoli pre-europeo, quindi potrebbe cambiare lo schieramento giocando con la difesa a cinque e gli esterni che alternano fase difensiva e offensiva.

L’Albania di mister Sylvinho si affida ad un classico 4-3-3 e vede tanti volti noti del nostro campionato. Tra i pali troviamo infatti l’empolese Berisha; davanti a lui Hisaj (Lazio), Ismajli (Empoli), Djimsiti (Atalanta) e Mitaj. Il centrocampo è formato da Bajrami, Asllani e Ramadani, tutti e tre militanti in Serie A rispettivamente in forza a Sassuolo, Inter e Lecce. In attacco dovrebbero infine giocare Asani, Broja e Seferi. L’unico ballottaggio per l’allenatore brasiliano riguarda la porta, dove Strakosha potrebbe rubare il posto a Berisha.

La partita di Dortmund sarà diretta da un arbitro tedesco, il signor Felix Zwayer che ha due precedenti con gli azzurri: un pareggio con la Polonia (1-1) nel 2018 e una vittoria 5-2 con la Macedonia nel 2023.