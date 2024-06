Italia – Albania in compagnia: i maxischermi pubblici per tifare gli azzurri

L’Europeo di calcio che si disputa in Germania vedrà in campo anche la nazionale italiana che dovrà affrontare nel girone di qualificazione Spagna, Croazia e Albania. Si comincia sabato 15 giugno, proprio contro quest’ultima (ore 21) e i tifosi si stanno preparando a riunirsi per sognare altre “notti magiche” come nell’Europeo precedente vinto in Inghilterra.

Anche Varese e la sua provincia si preparano a questo evento con una serie di maxischermi installati nelle piazze e nelle feste popolari, per poter coinvolgere più persone possibili. Per ulteriori segnalazioni (accettiamo solo eventi pubblici): redazione@varesenews.it

I MAXISCHERMI PUBBLICI

CASCIAGO – A Morosolo va in scena Morosoccer, “la sagra del calcio” prevista per il 14, 15 e 16 giugno in Piazza Giovanni XXIII; sabato si potrà vedere la partita su un maxischermo, mangiando le tipiche costine BBQ fatte dai provetti grigliatori dell’Asd Bidone.

CASSANO MAGNAGO – In quel di Cassano Magnago, al Parco della Magana, ci sarà la Street Food Parade; dal 14 al 16 giugno si potranno assaggiare le specialità dello street food preparate da rinomati chef da tutta Italia. Con Italia-Albania per spingere Chiesa e compagni al successo.

LONATE CEPPINO – In occasione del Palio del Seprio sarà possibile guardare la partita nel maxischermo al campo sportivo di via San Lucio

OGGIONA CON SANTO STEFANO – La Pro Loco ha allestito la possibilità di vedere la partita degli azzurri in occasione della Festa d’Estate e della Musica, organizzata al Rifugio Carabelli. Sabato ci sarà anche il “rock blues show” dei Timestop.

VALLE OLONA – In occasione del Girinvalle le Pro loco di Gorla Minore, Marnate, Solbiate Olona, Fagnano Olona e Olgiate Olona daranno la possibilità a tutti di gustarsi la partita in ciascuno stand.

VARESE – Non solo “Birra e Caciara” ma anche l’incontro degli Europei all’area feste di via Vigevano alla Schiranna. Oltre alle specialità romanesche sarà possibile tifare gli azzurri con un maxischermo predisposto per l’occasione.