Festa in Valle Olona, il prossimo weekend torna il Girinvalle

Una primavera che tarda ad arrivare, le tante piogge, e poi in molti dei comuni della Valle Olona il clima turbolento della campagna elettorale: adesso c’è voglia di calma, di un qualcosa che unisca tutti e porti sorrisi sui volti.

E arriva il Girinvalle. Meglio non potrebbe andare: la manifestazione più amata del territorio lungo il fiume Olona, che conquista ogni anno migliaia di persone, sta tornando.

Il countdown è iniziato: sabato 15 e domenica 16 giugno sarà il momento di infilare un paio di scarpe comode e scendere in valle per godere di tutto ciò che gli instancabili organizzatori avranno predisposto: animazione, punti ristoro, musica, intrattenimento, momenti culturali e, quest’anno, anche gli Europei, con la possibilità di gustarsi la partita nei maxi- schermi predisposti.

Le sei Pro loco di Marnate, Olgiate Olona, Gorla Minore, Solbiate Olona, Gorla Maggiore e Fagnano Olona, con un connubio ormai assodato, si sono messi a lavoro da mesi per organizzare al meglio l’edizione di quest’anno.

Nel 2004 la prima festa olgiatese giù in Valle Olona

Un’annata che rappresenta un traguardo importante: le prime serate in valle furono infatti organizzate dalla sola Olgiate Olona nel 2004, alla quale si unì Marnate l’anno successivo e negli anni a venire gli altri comuni: il tutto con uno scopo ben preciso: celebrare il valore del territorio che si snoda lungo l’asse del fiume e convincere le persone a frequentare il fondovalle, dopo il disagio del forte inquinamento degli anni ’90. A causa dell’interruzione per il Covid non è possibile spegnere le venti candeline – anniversario tondo tondo dagli anni trascorsi dalla prima festa, ma l’entusiasmo degli instancabili fautori di questo evento resta contagioso.

Il successo del Girinvalle ha ormai valicato i confini dei comuni interessati, arrivando a conquistare l’intera provincia: migliaia di persone scelgono di trascorrere una giornata nel verde, dimenticandosi l’auto e scegliendo di camminare o pedalare. Unici altri mezzi di trasporto permessi, il simpatico trenino su strada che collega Marnate al casello di Prospiano – di fronte al bunker della seconda Guerra Mondiale – e le barchette che navigano sul fiume Olona guidate dai volontari olgiatesi.

Tutti a tifare Italia in compagnia

A Olgiate Olona si inizierà giovedì 13 giugno con le “Magiche serate in valle“, poi il Girinvalle aprirà i battenti ufficialmente sabato 15 giugno – alla sera – e domenica 16 giugno – tutto il giorno –, quando ci sarà spazio per un programma ricchissimo di eventi, impreziosito quest’anno dalla possibilità di seguire la partita Italia – Albania. Il match sarà proiettato negli stand di Marnate, Olgiate Olona, Gorla Minore, Solbiate Olona e Fagnano Olona, dove saranno attivi i punti ristoro.

La domenica ai comuni citati si aggiungerà Gorla Maggiore e, ovunque, ci saranno iniziative divertenti e interessanti da vivere.

La “Camminata Sincrovalle” come novità del 2024

Novità di questa edizione, la “Camminata Sincrovalle”, che permetterà a chiunque vorrà di percorrere tutto il tragitto del Girinvalle insieme ai volontari Pro loco. Con partenza alle 9.30 di domenica 16 giugno da ciascun punto ristoro lungo il tracciato, darà la possibilità di camminare insieme agli organizzatori, toccando tutte e sei le tappe o fermandosi liberamente dove si vorrà. Un’idea nata da desiderio delle Pro loco di spingere i visitatori a non fermarsi in un solo stand, ma esplorare altre zone della ciclo-pedonale della Valle Olona.

Buon Girinvalle a tutti, dunque, con la speranza che l’amata manifestazione riesca anche in questo 2024 a centrare lo scopo maggiore: spingere le persone a vivere la Valle anche nei restanti 363 giorni dell’anno.

Il video dell’edizione 2023 del Girinvalle.