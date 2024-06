La Pro Patria ha depositato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C

La Pro Patria disputerà il prossimo campionato di Serie C. Quello da parte della società calcistica di Busto Arsizio è certamente un annuncio che non desta poi stupore, data la salvezza raggiunta alla penultima giornata di campionato dai ragazzi allenati da mister Riccardo Colombo, ma che tuttavia conferma come anche per il prossimo anno la provincia di Varese sarà rappresentata sui campi del calcio professionistico dalla squadra a tinte bianco-blu, l’unica del Varesotto che avrà l’onere e onore di militare tra i “pro”.

Come fatto da tutte le altre società del Girone A, oggi – martedì 4 giugno -anche la Pro Patria ha infatti comunicato in via ufficiale di aver inviato “la documentazione necessaria” per l’iscrizione alla prossima Serie C. Salvo dunque clamorosi coup de théâtre e imprevisti, ovvero esclusioni da parte dalla Lega Pro o dietrofront last minute, l’esordio della seconda squadra del Milan dovrà slittare di un anno, a differenza di quanto successo l’anno scorso, quando con la mancata iscrizione del Siena e la rinuncia del Pordenone si creano due posti vacanti poi colmati con l’ingresso della matricola Atalanta Under 23 e la riammissione del Mantova, squadra “virgiliana” che avrebbe poi dominato il campionato successivo e conquistato la promozione diretta in Serie B.

Il comunicato ufficiale da parte della società, che ringrazia la presidente Patrizia Testa per l’impegno che permette alla Pro Patria di disputare il settimo anno consecutivo in Serie C: