La seconda edizione di “Sa(l)VaLa” cambia data e si sposta al 15 settembre

La seconda edizione della manifestazione “Sa(l)vala” cambia data, e si sposta al 15 settembre. L’appuntamento di domenica 16 giugno slitta di qualche settimana a causa dello sciopero regionale dei trasporti ferroviari, che ha impedito a Trenord di mettere a disposizione per domenica 16 giugno il treno Laveno-Saronno, portando così gli organizzatori a decidere di cambiare programma.

A seguito di un confronto tra gli organizzatori, gli stakeholder pubblici e privati si è arrivati a decidere la nuova data per la manifestazione: domenica 15 settembre. Il ritrovo sarà alle ore 8 a Villa Gianetti e per l’iscrizione si può procedere online (www.comune.saronno.va.it, per informazioni sport@comune.saronno.va.it o 0296710288-285).

Non è un caso che la manifestazione si astata riprogrammata a settembre: infatti è proprio in questo mese che avrà inizio anche la Settimana Europea della Mobilità sostenibile, e questo potrà garantire a tutti gli stakeholder il tempo necessario per riorganizzare il tutto, e permettere così anche ai partecipanti di poter tornare in treno dopo una pedalata di ben 70 chilometri e passa.

Una scelta infine che fa riflettere sugli obiettivi che stanno dietro all’evento: riuscire a combinare l’utilizzo della bicicletta e il treno per muoversi in modo sostenibile e fare turismo nel rispetto dell’ambiente.