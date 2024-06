Laboratori creativi e passeggiate culturali: le iniziative di Spazioincontro e Auser a Busto Arsizio

SpazioIncontro e Auser Busto Arsizio presentano una serie di eventi per promuovere l’incontro e la creatività tra persone di diverse età, risorse e culture. Questi appuntamenti, che includono laboratori creativi e passeggiate culturali, sono aperti a tutti e mirano a creare momenti di convivialità e sperimentazione di vari linguaggi artistici.

Incontri Creativi

La Bellezza dell’Imperfezione: Tra Arte, Pensiero, Fotografia e Movimento

Data: Sabato 29 giugno, ore 15.30 – 17.00

Luogo: Sede di Assieme a Francesco, Via S. Pellico 3

Descrizione: Laboratorio creativo aperto a tutte le età, a cura di Nicoletta Meloncelli, arteterapeuta. Un’occasione per sperimentare la pittura e il contatto con i colori.

Passeggiata Culturale

A Partire dal Naviglio Grande…

Data: Martedì 2 luglio, ore 15.30 – 17.00

Luogo: SpazioArte C. Farioli, Via S. Pellico 15

Descrizione: Laboratorio di Fiber Art a cura di Giovanna Massironi in collaborazione con Spazio Arte C. Farioli. Un laboratorio per creare relazioni attraverso la tessitura e l’arte dei fili.

Coi Colori tra le Dita: Tra Colori e Pennelli

Data: Mercoledì 3 luglio, ore 9.30

Luogo di ritrovo: Parcheggio dello Sperone

Descrizione: Incontro aperto ai soci e agli amici di Auser per una mattinata insieme all’insegna della natura e della cultura. Il programma prevede una passeggiata lungo il Naviglio Grande, il trasferimento al parcheggio prima della Castellana, una passeggiata verso il Naviglio vecchio e infine una sosta per il pranzo al sacco. L’incontro si concluderà con un trasferimento in auto verso Santa Maria in Binda.

Data: Giovedì 4 luglio, ore 15.30 – 17.00

Luogo: Parco del Tessile / sede di Auser Busto, Via Volta 5

Descrizione: Laboratorio creativo a cura di Augusto Barbieri, Fernanda Lombardi, Francesca Rimoldi e Michela Volfi. Un’occasione per esplorare la bellezza dell’imperfezione attraverso diverse forme d’arte.

T-ESSERE: Incontro Creativo tra Fili e Relazioni

Informazioni e Iscrizioni

Gli eventi sono rivolti a tutti, con una particolare attenzione ai caregiver e alle persone con malattie neurodegenerative, offrendo un’alternativa alle routine domestiche e terapeutiche. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare SpazioIncontro tramite email a spaziincontro.bustoarsizio@gmail.com o visitare la pagina Facebook di Auser Busto Arsizio.