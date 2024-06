L’agente fuori servizio smaschera una truffa in Canton Ticino

Tre persone sono state arrestate in Canton Ticino perché ritenute responsabili di una truffa agli anziani attuata attraverso la tecnica della “chiamata shock”. Si tratta di una telefonata orchestrata per spaventare la vittima e farsi consegnare del denaro con la scusa di prestare assistenza a un parente in difficoltà. Una tecnica purtroppo ancora molto diffusa e che periodicamente viene messa in atto, seppur con numerose varianti.

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno comunicato l’arresto avvenuto il 10 giugno scorso di un 56enne albanese e di una 43enne e una 35enne, entrambe italiane. Il modus operandi utilizzato ricalca quello evidenziato a più riprese in passato nelle sue numerose varianti. Negli ultimi casi segnalati, gli autori (spacciandosi per una persona attiva in campo medico o per un agente di polizia) chiedevano con insistenza un’importante somma di denaro necessaria a coprire le cure di un congiunto stretto affetto da una grave malattia o incorso in un incidente della circolazione. Facendo leva sullo scarso tempo a disposizione (poche ore vista la paventata serietà della situazione), mettevano pressione sulla vittima e la spronavano a consegnare il denaro a disposizione o gli averi custoditi in casa.

I tre sospettati, tutti residenti in Italia, sono stati intercettati in territorio di Quartino, una frazione del comune di Gambarogno, nel Locarnese. L’arresto è stato reso possibile grazie alla segnalazione di movimenti sospetti da parte di un agente di polizia in quel momento fuori servizio e alla successiva reattività delle pattuglie operative sul territorio. L’ipotesi di reato è di tentata truffa aggravata. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli. Da segnalare infine come nelle ultime settimane si registri un nuovo incremento di questo genere di raggiro.

Ulteriori informazioni e consigli sono disponibili a questo link