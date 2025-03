Travolto da una valanga sul Pizzo Penca, sci alpinista salvato dalla Rega

Uno sci alpinista travolto da una valanga è stato salvato dalla Rega, l’unità di soccorso con elicottero del Canton Ticin0. L’uomo aveva quasi raggiunto la cima del Pizzo Penca (in Valle Leventina), quando il manto nevoso sotto di lui ha ceduto, trascinandolo a valle per 400 metri. I compagni di escursione hanno allertato la Rega che lo ha soccorso. Il fatto è accaduto venerdì 28 marzo.

Gli escursionisti erano in quattro e stavano raggiungendo la vetta del Pizzo Penca a quota 3037 metri. Poco prima di mezzogiorno, a circa 40 metri dalla cima, il manto nevoso su cui si trovava ha improvvisamente ceduto, staccandosi dal pendio e trascinando con sé il malcapitato.

L’uomo fortunatamente non è stato sepolto dalla valanga, ma è scivolato e caduto, fermandosi circa 400 metri più in basso. Sul posto è giunto prontamente l’equipaggio della base Rega Locarno, che a bordo aveva anche un soccorritore specialista elicottero (SSE) del Soccorso Alpino Svizzero, trattandosi di un intervento in alta montagna e su un terreno impervio.

Dopo un primo rapido volo di riconoscimento sul luogo dell’incidente, la squadra è riuscita a localizzare lo sci alpinista. Per scongiurare il rischio che con l’avvicinarsi dell’elicottero al pendio potesse staccarsi un’altra valanga, l’equipaggio ha dapprima compiuto un atterraggio intermedio dove ha lasciato il medico. Poi, in volo stazionario, ha calato con il verricello l’alpinista che grazie al triangolo d’evacuazione ha rapidamente evacuato il paziente. I due sono stati trasportati nel luogo in cui li attendeva il medico. Dopo le prime cure del caso, il paziente è stato elitrasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.