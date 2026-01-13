Varese News

Incendio nella notte a Locarno, evacuata una palazzina

Le fiamme scaturite in un appartamento del secondo piano, due persone lievemente intossicate

Un incendio si è sviluppato intorno alle 3,30 della notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio in una palazzina di via Vallemaggia a Locarno, nella periferia nord-ovest della città che si affaccia sul Lago Maggiore.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia Cantonale, il rogo sarebbe scaturito all’interno di un appartamento del secondo piano, in un soggiorno, e da lì si è propagato in altre parti della struttura. Per questo, a titolo precauzionale, è stata ordinata l’evacuazione parziale della palazzina.

Sul posto, insieme ai pompieri di Locarno, sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Locarno oltre ai soccorritori del Salva. Due persone hanno lamentato sintomi di leggera intossicazione e sono state trasportate in ospedale per approfondimenti. Per agevolare le operazioni di spegnimento, via Vallemaggia è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Pubblicato il 13 Gennaio 2026
