Tentato omicidio di un’anziana a Solduno, arrestato un 48enne
Una 76enne ferita in modo serio. In manette un uomo che è stato portato in una struttura sanitaria
Un 48enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.
Poco prima delle 15 del 29.12.2025,in un appartamento di uno stabile in via delle Vigne a Solduno (sobborgo di Locarno), l’uomo ha malmenato una 76enne cittadina svizzera domiciliata nella regione.
Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (Salva). L’anziana ha riportato ferite di una certa gravità ma non tali da metterne in pericolo la vita.
A seguito anche di approfondimenti medici, dopo il fermo il 48enne è stato trasferito in una struttura sanitaria, “poiché ritenuto non carcerabile e non interrogabile”, chiarisce il comunicato di Polizia Cantonale e Ministero Pubblico.
Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi, subordinatamente lesioni semplici. L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Luca Losa. Considerati gli atti istruttori in corso, al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.
