L’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale mette a bilancio 1 milione di euro per mezzi e strutture

Un milione di euro di contributi in conto capitale per l’acquisto di autobus nuovi o usati (Euro 6 o ad equivalente emissione), per interventi per la realizzazione di ricoveri/depositi per autobus e per l’adeguamento o la realizzazione di fermate adibite al servizio del trasporto pubblico. È quanto ha deliberato l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese per il 2024, superiore ai contributi già stanziati nel 2022 e 2023 a favore delle aziende di trasporto incaricate del pubblico servizio e dei Comuni interessati dal trasporto pubblico locale.

Si tratta di una cifra importante, molto superiore a quella dello scorso anno, che testimonia la vicinanza ad aziende e Comuni e l’impegno per offrire un servizio sempre migliore all’utenza. Le domande di richiesta di contributo, da trasmettere via PEC a: agenzia@pec.tplcomoleccovarese.it, dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 settembre 2024.

Tutto nasce dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia che con deliberazione n. 26 del 22 maggio ha deciso di destinare, tramite apposito bando, una quota dell’avanzo libero di amministrazione, un milione di euro, all’erogazione di un contributo in conto capitale alle aziende di trasporto incaricate di pubblico servizio nel bacino di competenza ovvero ai comuni interessati ad interventi volti alla promozione del trasporto.

Il contributo, come detto, è destinato all’acquisto di autobus e/o relativi sottosistemi destinati a specifiche categorie di utenza ovvero dedicati al servizio TPL su linee di bacino effettuate su tracciati stradali con ridotte caratteristiche dimensionali, all’acquisto di paline e di pensiline, relativi arredi e banchine, anche rialzate, per una più sicura e confortevole attesa e per un migliore afflusso e deflusso dei viaggiatori dal mezzo di trasporto.

«Anche quest’anno – ha dichiarato il Presidente dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco, Varese, Giovanni Stefano Galli – siamo riusciti a destinare una quota dell’avanzo di amministrazione all’erogazione di contributi in conto capitale destinati ad aziende di trasporto e a Comuni. Rispetto agli anni passati, questa volta, siamo riusciti a mettere a disposizione ben un milione di euro, una cifra importante che rappresenta un segnale forte della nostra volontà di collaborare con aziende e Comuni per offrire un servizio sempre migliore all’utenza».