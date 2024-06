Largo Flaiano a Varese, via lo stop per chi arriva da via Sant’Imerio

Novità in arrivo da oggi, sabato, per migliorare la viabilità della nuova rotatoria di largo Flaiano nel punto di innesto di via Magenta e Sant’Imerio.

È stato eliminato lo stop alla fine di via Sant’Imerio. Chi arriverà da quella via, dunque, si immetterà in rotatoria percorrendo in parallelo a via Magenta. Il tratto finale di Magenta diventerà a una corsia per facilitare l’immissione delle due vie.

Dopo la prima parte della sperimentazione e a fronte anche dei suggerimenti partecipativi emersi in occasione degli incontri dedicati ai residenti dell’area, si stanno dunque mettendo in campo ulteriori accorgimenti per massimizzare l’efficienza del sistema viabilistico.