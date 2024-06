Leggiuno intitola il campo sportivo a Gigi Riva: “Il suo ricordo sarà sempre con noi”

Una giornata di festa per Leggiuno. Il paese sul Lago Maggiore nella mattina di sabato 15 giugno ha intitolato il campo sportivo a Gigi Riva. Il maltempo non ha fermato una cerimonia attesa da mesi, tanto che nonostante la pioggia ha visto una buona partecipazione e tanto calore.

«Una mattina carica di emozione per la nostra comunità che nonostante il maltempo era presente al campo sportivo per ricordare il nostro grande Campione. – ha commentato il sindaco di Leggiuno Giovanni Parmigliani-. Gigi Riva, Rombo di Tuono, è stato un esempio per molti sportivi e non. Il suo ricordo sarà sempre con noi, e quale miglior luogo per onorarlo se non un campo sportivo. Ringrazio pubblicamente tutti i presenti, la famiglia Riva, e l’associazione ASD Leggiuno Calcio che tiene vivo questo centro e promuove lo sport ai giovanissimi».

Presenti all’evento i figli di Riva, Nicola e Mauro insieme alle rispettive famiglie e i nipoti, oltre a diversi rappresentanti delle istituzioni. Una grande applauso è scattato quando è stata scoperta la targa dedicata al campione cresciuto a Leggiuno, un’installazione metallica realizzata e donata dalla Società G.M Attrezzature di Caravate.

L’opera raffigura il calciatore durante uno dei suoi memorabili gesti atletici ed è posata su un blocco di granito a significare ulteriormente il legame con la sua amata terra sarda, dove aveva scelto di vivere e dove è morto lo scorso gennaio. Accanto anche una targa con i volti del campione.

L’idea di intitolare a Luigi “Gigi” Riva il Centro Sportivo comunale di Via Fontana Vecchia è nata un paio di anni fa, come ringraziamento al calciatore “per il lustro dato alla sua terra natale e come esempio da dare ai bambini e ragazzi che animano il Campo sportivo”. Una decisione che si è rafforzata dopo la morte dell’ex calciatore.