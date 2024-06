Lettera ai maturandi: “La società ha bisogno di giovani capaci di pensare in modo critico e di ispirare gli altri”

Luciana Volta, direttrice dell’Ufficio scolastico della Lombardia ha scritto agli studenti che da mercoledì saranno impegnati con l’esame di maturità.

Cari “maturandi”,

mentre vi accingete a chiudere un capitolo fondamentale della vostra vita, mi rivolgo a voi per un saluto, pieno di speranze per il vostro futuro.

Questo momento segna la fine di un viaggio vero e proprio, intenso e significativo, durante il quale avete affrontato sfide, superato ostacoli e celebrato successi. La maturità è un traguardo importante, ma soprattutto è un punto di partenza verso nuove avventure e possibilità infinite, perché ogni passo che avete compiuto fino a qui, ha certamente contribuito a plasmare non solo la vostra conoscenza, ma anche il vostro carattere.

Le notti passate sui libri, i momenti di tensione prima di un’interrogazione, la gioia di un buon voto: tutto questo ha costruito in voi resilienza, capacità di adattamento e desiderio di imparare. Guardando indietro, ricordate con affetto i vostri compagni di classe, gli insegnanti che vi hanno guidato e le esperienze che vi hanno fatto crescere: ogni lezione, ogni discussione, ogni progetto completato ha aggiunto un tassello al mosaico della vostra formazione.

Ora, si apre davanti a voi un mondo vasto e complesso, pieno di opportunità ma anche di incertezze. Il tragitto che avete percorso è solo l’inizio; le competenze e i valori che avete acquisito vi accompagneranno nelle vostre future imprese, sia che decidiate di continuare gli studi, di entrare nel mondo del lavoro o di intraprendere altre strade.

In realtà il vero successo non risiede solo negli obiettivi raggiunti, ma anche nella passione e nella dedizione con cui affronterete ogni prova. Non abbiate paura di sognare, di esplorare nuovi orizzonti e di seguire le vostre inclinazioni: il mondo ha bisogno delle vostre idee, della vostra energia e del vostro impegno.

Siate sempre coraggiosi, curiosi e determinati. Non dimenticate mai l’importanza delle relazioni umane. Gli amici conosciuti in questi anni, le persone incontrate e quelle che incontrerete saranno un supporto prezioso nel vostro cammino. La collaborazione, l’empatia e il rispetto reciproco sono valori fondamentali per costruire un mondo migliore.

La società ha davvero bisogno di giovani capaci di pensare in modo critico, di agire con integrità e di ispirare gli altri: dunque abbiate fiducia nelle vostre capacità e non smettete mai di credere in voi stessi. Vi auguro di cuore un futuro ricco di soddisfazioni, di scoperte e di felicità, e che ogni nuova tappa della vita vi porti crescita e realizzazione personale. Dunque… buona fortuna!