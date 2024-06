Luca Marino presenta al pubblico il suo singolo ““davvero!”

Dopo la provocazione artistica ispirata da John Cage e Marcel Duchamp di “2 minuti e 34 secondi di silenzio” Luca Marino esce il 18 giugno con “davvero!”, il secondo singolo estratto dal suo ultimo album “è così facile”.

“Un brano che invita a guardarsi dentro e a trovare la propria verità, qualunque essa sia, per vivere la propria vita. Una vita che troppo spesso ci spinge lontani da ciò che siamo, spesso portandoci a farci e a fare del male. È così difficile restare consapevoli e presenti in questa vita quando tutto intorno confonde. Lontani dalla nostra verità non siamo che burattini in mano al caso.”

Così Luca Marino descrive il brano che chiude l’album “è così facile” uscito il 20 marzo per Ready-Made Original Recordings. Un ritorno alle origini, un disco pensato per essere suonato dal vivo, dominato da un sound acustico ed immediato. Brani che parlano alla pancia, al cuore e alla mente di chi li ascolta dove non mancano però momenti più leggeri e ironici che da sempre contraddistinguono la produzione del cantautore. L’artista si sta preparando per due eventi speciali a luglio, uno a Milano e l’altro a Varese.

BIO LUCA MARINO – “UNA CARRIERA ALLA ROVESCIA”

Classe 1981, Luca Marino esordisce al festival di Sanremo nel 2010, calca il palco di X-Factor come autore l’anno a seguire ed infine sceglie la strada come suo palco principale diventando busker. Ad oggi ha all’attivo sei album, il primo con una major “Con la giacca di mio padre”(Warner Music 2010) e cinque da indipendente con relativi singoli “Guernica”(2014) “Luca Marino” (2018) “vivere non è di moda” (2019). “una musica più umana” (2021). Il 20 febbraio 2024, dopo due intensi anni dal vivo (circa 200 eventi all’anno) nelle situazioni più disparate, esce il singolo “è così facile”. Ha anticipato il sesto album omonimo in studio uscito il 20 marzo.