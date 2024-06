Mangiare bene per stare meglio, altro che “vita da cani”

L’alimentazione è un aspetto importante per la salute dei nostri animali domestici. Quello che mangiano si riflette direttamente sul loro aspetto, sulla lucentezza del loro mantello, sul pelo folto e morbido, sulla loro vivacità ed energia: un cane che mangia correttamente apparirà certamente bello e in salute.

E le crocchette per cani di alta qualità rappresentano proprio la sintesi di questo concetto. Non si tratta, infatti, di semplici mangimi, bensì di prodotti progettati con ingredienti selezionati per fornire al cane tutti gli elementi nutritivi necessari per una vita sana e attiva.

La composizione nutritiva bilanciata è la prima caratteristica di questo alimento: le crocchette sono formulate con proteine di alta qualità – carne, pesce o uova – in grado di assicurare la quantità di aminoacidi essenziali per la crescita muscolare e per mantenerne elastici i tessuti. Riso integrale, patate dolci o avena sono selezionate per la loro digeribilità e rappresentano le fonti migliori di carboidrati da cui l’animale attinge l’energia che gli serve per sostenersi tutta la giornata.

Altra caratteristica propria delle crocchette di alta qualità è l’equilibrio tra grassi sani e oli essenziali. Gli acidi grassi omega-3 e omega-6, spesso derivati da olio di pesce e olio di lino, supportano la salute della pelle e la lucentezza del mantello, migliorando la consistenza e riducendo il rischio di irritazioni cutanee.

Infine, la presenza di vitamina E e la vitamina C, antiossidanti naturali, contribuisce a sostenere il sistema immunitario del cane, proteggendo le cellule dai danni ossidativi e aumentando notevolmente le aspettative di vita dell’animale.

Crocchette adatte ad ogni esigenza

Crocchette per cani di alta qualità, hanno una composizione priva di conservanti artificiali, coloranti o aromi sintetici, ma sono formati essenzialmente da ingredienti naturali che ne garantiscono la conservazione, come la vitamina E o il tocoferolo, che mantengono la freschezza del mangime senza compromettere la salute del cane.

È poi possibile selezionare la formulazione più adatta per soddisfare le esigenze specifiche del cane in base ad età, taglia e livello di attività. Le crocchette per cuccioli, ad esempio, contengono elementi nutritivi essenziali per lo sviluppo muscolare e cerebrale, mentre quelle per cani anziani possono essere arricchite con ingredienti che supportano la salute delle articolazioni e la mobilità. Sono disponibili crocchette specifiche, ad esempio con formule senza grano o cereali, ideali per animali con allergie o intolleranze alimentari.

Infine, le crocchette di alta qualità possono essere integrate con alimenti umidi o dieta casalinga, sempre mantenendo l’equilibrio nutrizionale necessario per garantire la salute del cane. Ogni animale è un individuo unico, quindi è consigliabile monitorarne attentamente azioni e reazioni in relazione al cibo, così da apportare eventuali modifiche dietetiche in base alle sue esigenze specifiche.

L’utilizzo quotidiano delle crocchette per cani di alta qualità rappresentano, di fatto, un investimento nella salute a lungo termine del nostro amico a quattro zampe perché con un’alimentazione sana ed equilibrata avremo un cane in salute, con un sistema immunitario forte ed una vita attiva. E un cane sano è decisamente un cane felice.