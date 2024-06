Manutenzione strade e marciapiedi a Castellanza, ecco le aree interessate

Sono in fase di completamento i lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall’amministrazione comunale di Castellanza lo scorso autunno per un totale di spesa di 500.000 euro, comprensivi di iva. I lavori si erano resi necessari per porre in sicurezza il transito di veicoli e pedoni, a seguito del naturale stato di usura del manto stradale.

Con un primo lotto da 156.000 euro si è già provveduto a realizzare i lavori manutentivi nei tratti stradali di via Gerenzano (tra ponte autostrada e confine comunale) e via Ragazzi del ’99. Per il secondo lotto di 350.000 euro, con inizio lavori previsto entro fine giugno, salvo avverse condizioni meteorologiche, i lavori riguarderanno anche la sistemazione dei marciapiedi. In particolare, le zone interessate alle opere di rifacimento stradale (fresatura e rifacimento tappetino) riguardano le vie Monsignor Colombo, Corso Matteotti, Via Buon Gesù, Via Nizzolina e Via dell’Acquarella (tratto sottopasso)

Per quanto riguarda il rifacimento dei marciapiedi, le aree interessate sono relative a Viale Italia, Via Da Giussano all’altezza del civico 3, via Cesare Battisti (sostituzione cordoli) e Via Cadorna (demolizione e nuova formazione di marciapiede). “Fin dal nostro insediamento il nostro impegno come Amministrazione Comunale è stato quello di prevedere ogni anno una somma a bilancio per la programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi” – ha dichiarato il Vice Sindaco Reggente Cristina Borroni – “ Lo scorso anno abbiamo potuto destinare 500 mila euro a questo scopo attraverso l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione e prevediamo di poter destinare un importo altrettanto considerevole anche per il 2024 proseguendo nella direzione di una sempre maggior sicurezza di persone e veicoli”