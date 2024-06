Marco Reguzzoni chiuderà la campagna elettorale in piazza San Carlo a Milano

Domani, venerdì 7 giugno, in piazza San Carlo a Milano si chiuderà la campagna elettorale per le Europee di Forza Italia e di Marco Reguzzoni. Ad organizzare l’evento è proprio il presidente dei Repubblicani e candidato indipendente nelle liste forziste del collegio Nord Ovest, con una serie di nomi illustri del partito.

L’evento si aprirà alle ore 17 con l’intervento di Letizia Moratti, candidata nello stesso collegio e fin dall’inizio di questa avventura protagonista di una forte collaborazione con Reguzzoni. Nel cuore del capoluogo sfilerà poi lo stato maggiore lombardo e cittadino del partito: Alessandro Sorte (segretario regionale e deputato), Cristina Rossello (coordinatrice di Milano e onorevole), Stefano Benigni (parlamentare e vicesegretario nazionale), Gianluca Comazzi (assessore regionale), Luca Bernardo (capogruppo in consiglio comunale) e tanti altri esponenti politici.

Chiuderà gli interventi, attorno alle ore 19, Marco Reguzzoni che firmerà il suo contratto con gli elettori, fissato in dodici impegni precisi da realizzare in Europa. «Ho chiamato questo appuntamento “Chiusura in dolcezza” – spiega Reguzzoni – perché regalerò a tutti il mio unico gadget: un vasetto di miele realizzato dagli apicoltori delle Prealpi, simbolo di quella produzione Made in Italy che difenderò a Bruxelles con tutte le mie forze».

ELEZIONI EUROPEE