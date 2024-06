Marnate sceglie Marco Scazzosi: “Un risultato che va oltre le nostre aspettative. Non deluderemo”

Festa a Marnate per la lista che candidava l’ex sindaco Marco Scazzosi che aveva governato dal 2014 al 2019. SiAmo Marnate e Nizzolina totalizza 2106 voti che equivale al 53,7% delle preferenze. 1299 i voti per il sindaco uscente Elisabetta Galli con la sua Qui per Esserci che ottiene il 33,15% e 514 per Luca Vergani con Le persone al Centro (13,12).

Il sindaco neoeletto Scazzosi ha commentato al seggio un risultato che non si aspettava di tale portata: «Il risultato è stato straordinario, oltre le nostre aspettative. Questo conferma ciò che ho sempre detto durante la campagna elettorale ovvero che i cittadini non erano affatto contenti dell’amministrazione uscente». E si proietta già verso l’amministrazione: «È il momento di iniziare a ragionare sulle prime cose da fare, quello che ci chiedevano i cittadini: un paese più pulito e più sicuro. Abbiamo già le idee chiare».

Nonostante una campagna elettorale tutta all’attacco, Elisabetta Galli mastica amaro: «I cittadini hanno deciso così. Hanno scelto di tornare al passato e non hanno capito il lavoro che abbiamo fatto per dare una svolta a Marnate. Dispiace perchè tutti ci hanno messo il massimo impegno».

Soddisfatto Luca Vergani che entra in consiglio comunale con il suo 13%. Come primo gesto ha fatto i complimenti a Scazzosi e alla sua squadra direttamente ai seggi.