‘Nduja o salsiccia, i sapori tipici della Calabria arrivano da Al Posto Giusto – Circolo Storico di Albizzate

Ad Albizzate arrivano le serate a tema calabrese. Sabato 22 e domenica 23 giugno sia a pranzo che a cena da Al Posto Giusto – Circolo Storico di Albizzate di via XX settembre 12 si potranno gustare prodotti tipici calabri dall’antipasto al dolce.

Ci sarà la possibilità di scelta di piatti singoli oppure il menù completo con antipasto, primo, secondo e dolce a 35 euro (bevande escluse).

Tra le opzioni l’antipasto prevede crostoni ‘Nduja e salsiccia, tagliere di salumi calabresi/soppressata, salsiccia piccante, pancetta tesa (capocollo e olive schiacciate finite quindi dobbiamo ordinarle) o Pepi e patate; come primi scialatielli ‘Nduja e porcini e bucatini con baccalà; di secondo salsiccia calabrese al peperone o braciola di maiale al sugo; come dolce il vero tartufo di Pizzo o la nocciola ripiena di Pizzo.

Da non perdere anche il resto del menù del locale di Albizzate, i maxi taglieri, gli hamburger e i padelloni per condividere pranzi e cene in compagnie. E come dimenticare la pizza, anche a pranzo il giovedì e il venerdì.

Al Posto Giusto – Circolo storico in Albizzate

via XX settembre 12, Albizzate

Tel. 0331 538405

mail alpostogiustoalbizzate@gmail.com