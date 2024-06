Nella serra delle farfalle di Mesenzana nel ricordo dei piccoli Alessio e Giada

Anche quest’anno la Scuola dell’Infanzia “R. Rossi” di Mesenzana ha lavorato con i suoi bambini nella “Serra delle farfalle” per nutrire i piccoli bruchi di varie specie che appartengono all’ordine dei lepidotteri, osservando il susseguirsi delle loro mutazioni fino a diventare crisalide per poi ammirare la nascita e i primi voli di queste eleganti creature.

Un progetto, quello della serra, nato con l’obiettivo di far comprendere il ritmo dei processi evolutivi, le caratteristiche che rendono uniche le diverse tipologie di farfalle ed ammirare la bellezza e la meraviglia che la natura porta con se.

Osservare, conoscere ed avere cura di ciò che ci circonda è un percorso fondamentale per sviluppare un atteggiamento di rispetto ed attenzione verso l’altro. Anche la collaborazione tra bambini e insegnanti verso un fine condiviso aiuta a comprendere l’importanza del lavoro di squadra.

E dopo tanta pazienza e impegno si arriva ad ammirare le farfalle che volano nella serra dedicata ad Alessio e Giada, i due bambini che sono stati coinvolti in una triste storia di cronaca nera che sconvolse l’intera comunità tre anni fa esattamente nello stesso periodo in cui nacque questo progetto.

«È sempre una grande emozione spesso condivisa con Luana, mamma dei due bambini, liberare e veder volare queste splendide creature nel cielo infinito – spiegano gli organizzatori -. Quest’anno ringraziamo di cuore Fabiola e Davide titolari dell’azienda “Veni Vidi WC” che hanno donato una nuova e bellissima serra in sostituzione alla precedente distrutta dal cattivo tempo la scorsa estate. Senza il loro contributo non saremmo stati in grado di portare avanti il nostro progetto».