Minorenne arrestato per furto in un bar-tabacchi a Mesenzana

Colto in flagranza di reato mentre rubava: nella notte del 13 febbraio 2025, i carabinieri della Compagnia di Luino, impegnati in servizi intensificati di prevenzione contro i reati predatori, hanno arrestato un minorenne di origine tunisina per furto all’interno di un bar-tabacchi di Mesenzana.

L’intervento è scattato a seguito di una chiamata al NUE 112 da parte del titolare dell’attività, allertato dal sistema di videosorveglianza. La centrale operativa di Luino ha subito inviato tre pattuglie: due hanno raggiunto il locale per bloccare il ladro, mentre la terza ha presidiato l’area per prevenire eventuali fughe o la presenza di complici.

Il giovane è stato sorpreso mentre frugava nei locali posteriori del bar alla ricerca di valori. Per entrare, aveva utilizzato un tavolino come sgabello improvvisato per passare attraverso una finestra che dava sugli spogliatoi e i servizi igienici. Accortosi della presenza dei militari, ha tentato di fuggire dallo stesso varco, ma ogni via di uscita era già stata bloccata.

Il ragazzo, che indossava un travisamento, è stato immediatamente bloccato e condotto alla caserma dei carabinieri di Luino, dove è stato identificato come minorenne. Dopo le procedure di foto-segnalamento, il giovane è stato trasferito presso l’istituto penale minorile “Beccaria” di Milano, su disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà eventuali ulteriori misure cautelari.

Dalle verifiche è emerso che il ragazzo era stato già arrestato il 7 febbraio dai carabinieri di Busto Arsizio per un furto simile ai danni di un altro bar. In quell’occasione, il tribunale per i minorenni di Milano aveva disposto il suo affidamento a una comunità educativa in provincia di Brescia, da cui però si era allontanato volontariamente.