Morìe di pesci nel torrente Margorabbia. Si sospetta il versamento di inquinanti

Nella giornata di sabato 5 aprile alcuni pescatori hanno segnalato la presenza di schiuma, presumibilmente di origine chimica, nonché di pesci morti nel tratto del torrente Margorabbia che attraversa il comune di Mesenzana, facendo anche alcune fotografie.

Le acque in questione sono in concessione e sono gestite dalla FIPSAS, la Federazione italiana pesca sportiva. Esse sono vigilate dal corpo di Guardie ittiche volontarie, che nelle loro funzioni sono pubblici ufficiali. L’intervento delle guardie ha consentito di segnalare l’accaduto sia ad ARPA che ad ATS Insubria, prontamente intervenute anche con dei veterinari che hanno prelevato campioni in loco.

Al di là del fatto di per sé grave, va segnalato che il Margorabbia non è un torrente secondario dal punto di vista dell’ecosistema della provincia di Varese. Esso infatti attraversa i laghi di Ganna e Ghirla, a Ferrera è il protagonista della cascata Fermona e poi confluisce nel fiume Tresa prima che quest’ultimo si getti nel Lago Maggiore.

Sono in corso analisi da parte dei veterinari di ATS Insubria che nei prossimi giorni dovrebbero chiarire quanto accaduto, per favorire le indagini e risalire ai responsabili.

E’ giunto prontamente il ringraziamento della Federazione pesca alle proprie guardie ittiche, per il costante ed anonimo lavoro svolto negli anni, il quale non manca di continui risultati.