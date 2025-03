24 marzo 2022, Giada e Alessio: Mesenzana ricorda

Due anni fa, o poco più, una serata come tante si trasformò in un momento di raccoglimento e dolore per l’intero paese di Mesenzana. In silenzio, una lunga processione partì dalla piazza del Comune per raggiungere la casa dove vivevano Giada e Alessio, due bambini uccisi dal loro padre, che poi si tolse la vita.

Era il 24 marzo 2022, una data che ha segnato profondamente la comunità e che si inserisce in un anno terribile, funestato da tragedie familiari, quella di Morazzone, poi quella di Samarate.

Azioni deliberate, per fare male, per togliere la vita di chi è perito, e di chi è rimasto. Atti che hanno spezzato vite innocenti, lasciando un vuoto incolmabile. Oggi, a distanza di due anni, Mesenzana non dimentica. Durante la messa, la tragedia è stata ricordata con commozione, un segno di come il ricordo di quei bambini sia ancora vivo nel cuore di chi li ha conosciuti e amati.

E lunedì 24 marzo, nel giorno del terzo anniversario della loro scomparsa, la comunità si riunirà ancora una volta. Alle 16:30 partirà una camminata commemorativa dalle scuole medie di Mesenzana fino al cimitero, un gesto semplice ma carico di significato per onorare la memoria di due anime innocenti e ribadire, ancora una volta, che il loro ricordo non svanirà mai.