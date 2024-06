Non è ancora finita, nuovi temporali in arrivo sul Varesotto

Non è ancora finita, anzi, sembra che ci aspettino altri temporali nelle prossime ore secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

Questa mattina, mercoledì 12 giugno, il cielo sembra tranquillo, ma non facciamoci ingannare: nel pomeriggio sono attesi temporali, che diventeranno più intensi e diffusi in serata, e non si escludono nemmeno grandinate sparse.

Un altro aspetto da tenere d’occhio è l’abbassamento delle temperature. Oggi non supereremo i 25 gradi di massima, temperature piuttosto miti considerando che siamo ormai quasi in estate.

Per giovedì 13 giugno sono previste nuvole ma senza piogge torrenziali. Al mattino ci saranno ancora delle nuvole e qualche pioggia residua che si sposteranno verso est, interessando la bassa padana e la Lombardia orientale, mentre dal Piemonte arriveranno rapide schiarite. Nel pomeriggio ci sarà sole ovunque, con qualche nuvola sui rilievi, ma niente pioggia.

Venerdì ci aspetta un “caldo gradevole” che darà inizio al weekend: sarà in parte soleggiato con nubi medio-alte più estese su Alpi e Prealpi. Sarà asciutto, con solo qualche rara pioggia nel pomeriggio sulle Alpi occidentali.