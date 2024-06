Notte brava a Gavirate: vetrine distrutte di un locale, un ferito e due arresti

È di un locale con le vetrine distrutte, una persona ricoverata in ospedale in codice giallo, e due finite in manette, arrestate dai carabinieri il bilancio della notte brava a Gavirate, dove alcune persone visibilmente ubriache, allontanate da un bar, sono poi tornate presso l’esercizio pubblico per una sorta di vendetta sfociata nella violenza.

I fatti si sono consumati nella notte a cavallo tra sabato e domenica nel locale “Il cortile di Lorenzo”, in piazza Matteotti esattamente nel centro storico della città, dove si trova il municipio Da una prima ricostruzione sembra che alcune persone di origini straniere e visibilmente ubriache fossero state allontanate dai gestori del bar ma, non paghe, fossero tornate per regolare i conti: lanci di oggetti contro le vetrate, è un pugno in faccia ad un dipendente, un ragazzo di 26 anni rimasto ferito al volto per il contatto con uno degli anelli dell’assalitore. A quel punto sono state sprangate le porte del bar e chiamato il 112: sul posto i carabinieri di Gavirate e i colleghi del nucleo operativo radiomobile che hanno identificato gli aggressori, due dei quali trattenuti nella notte. Il ferito è stato ricoverato in codice giallo al Circolo di Varese.