Orecchiette, riso patate e cozze, polpo e bombette: i sapori della Puglia protagonisti da Al Posto Giusto di Masnago

Un weekend ricco di sapori pugliesi. Al ristorante Al Posto Giusto di Masnago prosegue il giro d’Italia del gusto: è il turno della Puglia, con un menù tutto da gustare.

Venerdì 28 e sabato 29 maggio a cena, domenica 30 maggio a pranzo e cena (è consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 3756733475) nel locale di via Amendola 7 si potranno gustare ancora i piatti tipici della Puglia con un clima finalmente estivo che darà la possibilità di sfruttare al meglio l’ampio spazio esterno del locale.

Nel menù si parte dagli antipasti con frittelle di zucchine, frisella pomodorini, acciughe e bocconcini mozzarella e cozze alla tarantina. Come primi due must imperdibili: tiella di riso, patate e cozze e orecchiette alle cime di rapa. Di secondo altri due piatti iconici che ricordano il mare e le vacanze in Salento: bombette pugliesi alla griglia e polpo cotto all’acqua sua con patate e pomodorini. Infine i dolci: pasticciotto di crema e amarena e pasticciotto al cioccolato.

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa e ricca di soddisfazioni: 12 euro il menù completo con acqua o quarto di vino e caffè, con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp 3756733475

Facebook

IG