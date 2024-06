Più di 50 aspiranti tennisti a Villa Mylius a Varese con Francesca Schiavone

Erano in tantissimi, tante e tanti giovani, tantissime e tantissimi piccoli aspiranti tennisti a colorare il parco di Villa Mylius e il campo da tennis, per l’occasione “casa” dello Schiavone Team Lab, la nuova realtà sportiva pronta sbarcare a Varese nei prossimi mesi.

Galleria fotografica Francesca Schiavone a Villa Mylius 4 di 14

Sul campo c’era anche lei, Francesca Schiavone, campionessa del Roland Garros nel 2010, con 15 titoli WTA nel palmarés, arrivata fino al numero 4 del ranking mondiale e vincitrice con l’Italia di tre Fed Cup nel 2006, 2009 e 2010.

Tanti consigli sulla postura, sul modo di colpire la palla, sui movimenti da parte della ex campionessa, affiancata dal suo team, pronto ad arrivare in città: «Siamo pronti a cominciare i lavori, abbiamo tutte le intenzioni di fare bene. Oggi è una giornata bellissima, non sappiamo più dove mettere i bambini e i ragazzini, è davvero un esordio da sogno – commenta Francesca Schiavone -. A fine settembre saremo operativi con i corsi per i più piccoli e poi sarà la volta dei più grandi. Non vediamo l’ora di cominciare».

Quattro le sessioni di allenamento con i bambini dai 5 ai 7 anni prima, dagli 8 agli 11 poi e infine i più grandi, 11/15 anni e 15/18 per finire una giornata intensa e baciata da un tempo caldo, ma senza pioggia. In tanti si sono iscritti prima, altrettanti sul posto, vedendo il movimento sul campo da tennis. L’obiettivo dello Schiavone Team Lab è aprire a inizio settembre il centro di viale Ippodromo ed essere operativi entro fine settembre. Nel frattempo, per tanti resterà il ricordo (e qualche autografo chiesto dai genitori soprattutto) di una bellissima giornata di tennis con una campionessa assoluta del valore di Francesca Schiavone.