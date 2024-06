Porte aperte al giardino botanico dell’Osservatorio Schiaparelli di Varese

Domenica 16 giugno, dalle 10 fino alle 14, l’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” di Campo dei Fiori aprirà le sue porte per una giornata speciale tutta dedicata alla natura della montagna e al Giardino Botanico che circonda lo stesso Osservatorio.

Il Giardino Botanico Montano fu strenuamente voluto da Salvatore Furia, l’ideatore dell’Osservatorio, che, con l’aiuto di decine di giovani volontari, nel corso degli anni costruì diversi sentieri a tema sulla cima della montagna oltre che una serra fredda.

Domenica 16 i volontari che animano oggi la prestigiosa istituzione varesina accompagneranno i visitatori attraverso il sentiero principale sottostante l’Osservatorio e la Serra.

Verranno tenuti diversi laboratori ed esperimenti a tema botanico: l’estrazione della clorofilla, l’osservazione degli stomi e dei peli radicali allo stereoscopio e un laboratorio sull’erosione.

I percorsi sono adatti a tutti; anche per i bambini. Le visite saranno gestite dai giovani volontari della Schiaparelli, studenti di liceo e dell’università che dedicano il proprio tempo libero per attività di studio e divulgazione scientifica.

I percorsi di visita, della durata di circa 1 ora e mezza, sono gratuiti e non è necessaria la prenotazione.

www.astrogeo.va.it