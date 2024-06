Prima giunta a Sesto Calende: dal mercato in centro (con la barca) alla stagione estiva

A una settimana all’insediamento del nuovo consiglio comunale di Sesto Calende, tenutosi sabato 22 giugno, si è svolta la prima riunione di Giunta presieduta dal sindaco Elisabetta Giordani con la partecipazione dei funzionari delle aree di gestione amministrativa.

Tra i primi incarichi in agenda il commercio e il ritorno del mercato comunale in centro città, il turismo e la programmazione degli eventi estivi, la sicurezza nelle stazioni ferroviarie e i servizi alle famiglie e l’organizzazione del campo estivo per l’infanzia.

Nel pomeriggio di martedì 25 giugno l’assessore al commercio e vicesindaco Giorgio Circosta – «con la prospettiva di instaurare un dialogo e un confronto fattivo con un’importante associazione del territorio» – ha incontrato il presidente del gruppo commercianti di Sesto Calende Patrick Panza, con cui ha potuto avere modo di fare il punto sulle questioni più attuali.

RITORNO DEL MERCATO IN CENTRO: CONTATTI CON CASTELLETTO PER IL SERVIZIO BARCA

Naturalmente uno dei temi di maggiore interesse è quello del ritorno in centro del mercato settimanale, spostato nel maggio 2020, in piena pandemia, e “ristrutturato” nell’ultimo inverno. Le domande pervenute sono oltre 70, che corrispondono alle attuali concessioni già presenti del mercato comunale. L’ufficio è ora impegnato alla fase istruttoria con l’obiettivo di definire la graduatoria per l’attribuzione degli stalli e rendere operativo il trasferimento del mercato in centro in tempi stretti. A tal proposito, «con la volontà di offrire un miglior servizio ai cittadini», la giunta comunale fa sapere che «sono stati avviati i contatti con il Comune di Castelletto Sopra Ticino per ripristinare il trasporto via barca tutti i mercoledì di mercato tra la sponda lombarda e quella piemontese del fiume.

ESTATEA SESTESE: AL MOMENTO I FUOCHI D’ARTIFICIO NON SONO IN PROGRAMMA, MA “LA PARTITA” NON È ANCORA CHIUSA

La nuova Giunta ha inoltre preso visione del programma predisposto dall’Ufficio Cultura. L’estate sestese prevede un calendario ricco di appuntamenti da luglio a settembre, che avrà il culmine nel tradizionale Palio Sestese.

Ancora con un’incognita è invece il capitolo inerenti alla serata dei fuochi d’artificio: «Si è anche preso atto che l’Amministrazione uscente non ha previsto nel programma estivo lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico e che non risultano a bilancio le risorse destinate a finanziare l’evento – commenta la giunta -. Questo rende al momento difficile confermare il tradizionale appuntamento “dei fuochi”, perciò sarà necessaria un’attenta verifica sui costi della manifestazione e sulla possibilità di reperire i fondi nel bilancio 2024 o attraverso altre forme di contribuzione».

«Anche nel bilancio del 2023 non era stato previsto di finanziare l’evento, che è stato realizzato esclusivamente grazie all’intervento del Comune di Castelletto Sopra Ticino che utilizzò le risorse del “fondo compensazione Esselunga”, oggi purtroppo esaurite – sottolinea la giunta -. Tenuto conto di ciò, lo spettacolo – che tradizionalmente si svolge a fine luglio – potrebbe essere programmato a fine estate e l’attuale Amministrazione Comunale si sta prodigando per dare

risposte chiare e rapide ai suoi cittadini».

ACCORDO SICUREZZA STAZIONI FERROVIARIE

Il sindaco Giordani ha firmato il rinnovo dell’accordo tra la Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord Srl, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord Spa, Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese e i Comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate per la promozione della sicurezza integrata nelle Stazioni Ferroviarie, alle fermate, aree di sosta del trasporto pubblico locale, collettivo e individuale e per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di taxi.

L’accordo coinvolgerà da luglio a settembre diversi comuni della Provincia di Varese, tra cui anche quello di Sesto Calende. «L’iniziativa è lodevole – commenta Giordani -, sarà di fondamentale importanza continuare a far parte dei Comuni coinvolti in questo accordo, sia per far rete con amministrazioni e realtà che operano sul territorio, ma soprattutto per garantire maggiore sicurezza ai cittadini».

MODIFICA DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL CAMPO ESTIVO PER L’INFANZIA

L’Amministrazione Comunale, come da tradizione, offrirà un servizio di scuola dell’infanzia estiva nel mese di luglio. Questo servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i tre e i sei anni che hanno frequentato le scuole dell’infanzia.

L’iniziativa ha lo scopo di fornire opportunità di socializzazione e di aggregazione dedicate ai più piccoli, oltre a sostenere mamme e papà nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro durante il periodo di chiusura estiva delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio comunale, che spesso può rappresentare una criticità per le famiglie.

Il Comune fino ad oggi prevedeva un numero massimo di iscritti pari a 90 bambini, ma le richieste da parte delle famiglie sono state superiori. Per non privare nessuno dei richiedenti di un servizio così importante, il sindaco Giordani si è spesa in prima persona per modificare questa modalità organizzativa, garantendo in ogni caso un numero idoneo di educatori rispetto al numero di bambini iscritti. In seguito a questa modifica, il campo estivo per l’infanzia potrà accogliere fino a 96 minori: tutte le richieste sono state accettate.