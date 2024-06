Primo consiglio comunale per Marco Scazzosi e la sua giunta a Marnate

A Erika Cisari il ruolo di vicesindaco e le deleghe allo sport, al tempo libero e alle associazioni sportive, mentre a Donata Canavesi istruzione, cultura, pari opportunità e associazioni culturali. Al consigliere più votato, Alessandro Bonfanti, lavori pubblici, edilizia privata, decoro e arredo urbano mentre al fidato Roberto Pozzoli bilancio, tributi, organizzazione e innovazione.

Questa la nuova giunta disegnata dal sindaco Marco Scazzosi, presentata in consiglio comunale mercoledì, due donne e due uomini ai quali si aggiungono Vincenzo Anastasi, ex comandante dei carabinieri della stazione di Gorla Minore, a cui sono state affidate le deleghe a sicurezza e polizia locale, mentre a Denis Pomaro la delega ai rapporti con la frazione di Nizzolina, informatizzazione e amministrazione digitale. A Luca Calamari comunicazione istituzionale, politiche giovanili, eventi e impianti in concessione. Gloria Quaini si occuperà di protezione civile, ecologia, sicurezza e difesa del suolo e Deborah Raimondi che penserà a famiglia, inclusione e coesione sociale, politiche dell’infanzia e rapporti con l’azienda di Valle.

«Come vostro sindaco il primo obiettivo sarà quello di ascoltare e comprendere i bisogni di tutti i cittadini. Sarò il sindaco di ogni singolo abitante, senza distinzione. Assumo un impegno con grande responsabilità e con l’intento di costruire una Marnate efficiente e partecipata» – le prime parole di Scazzosi con la fascia tricolore al collo in consiglio.