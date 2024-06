Progetto SAI: “Come ci siamo incontrati”. Un evento per comprendere l’accoglienza

Il 21 giugno 2024, presso il Centro Anziani di Magnago, si terrà un importante evento intitolato “SAI: Come Ci Siamo Incontrati”. Questo appuntamento è dedicato a far conoscere da vicino il Progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) e a comprendere meglio come funziona il percorso di accoglienza per chi arriva in Italia.

Dettagli dell’Evento:

Data e Ora: 21 giugno 2024

Luogo: Centro Anziani di Magnago, ingresso da Via Vittorio Veneto 15 e da Via IV Novembre 6

Contatti: 342 7606581, 0331 1707440, cas.altomilanese@fondazionesomaschi.it, deborah.gnoato@ascsole.it

Programma della Giornata:

17:00 – 19:00: Laboratori per adulti e bambini. Un’occasione per coinvolgere tutte le fasce d’età in attività interattive e formative.

19:00 – 20:00: Cena catering di “Fatti della stessa pasta” e musica. Un momento conviviale per condividere esperienze e culture diverse attraverso il cibo e la musica.

20:00 – 21:00: Dialogo sulle migrazioni con la Presidente della Consulta dei cittadini stranieri di Rho e Refugees Welcome Italia. Un’opportunità per ascoltare testimonianze dirette e discutere delle sfide e delle opportunità legate alle migrazioni.

Obiettivi dell’Evento:

L’evento mira a spiegare come il Progetto SAI gestisce il percorso di accoglienza per i migranti, illustrando il ruolo degli operatori del progetto e di alcune realtà territoriali coinvolte. Sarà inoltre l’occasione per ascoltare le testimonianze di chi ha vissuto questo percorso in prima persona, offrendo una prospettiva autentica e umana sulle esperienze dei migranti.

L’evento è organizzato con il supporto di diverse organizzazioni e cooperative sociali, tra cui:

Intrecci Cooperativa Sociale Onlus

Fondazione Somaschi La Passione di Accogliere

Associazione Calebasse Terra Onlus

Sole Sociale Altomilanese

Queste organizzazioni collaborano per garantire un’accoglienza dignitosa e un processo di integrazione efficace per i migranti, promuovendo iniziative che favoriscono la comprensione e il dialogo interculturale.

“SAI: Come Ci Siamo Incontrati” rappresenta un’importante occasione per la comunità di Magnago e dintorni per avvicinarsi alle tematiche dell’accoglienza e dell’integrazione. Attraverso laboratori, momenti di convivialità e dialoghi, l’evento intende sensibilizzare i partecipanti sulle realtà e le sfide che i migranti affrontano, promuovendo una maggiore comprensione e solidarietà.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, e rappresenta un’opportunità unica per conoscere meglio il Progetto SAI e per contribuire a una comunità più inclusiva e accogliente.