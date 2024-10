Spaccate con il tombino, tre le farmacie colpite in una notte: a Lonate, a Magnago e Legnano

Prima la farmacia di Lonate Pozzolo, poi quella di Magnago e, infine, quella di Legnano. Questo il tour di furti che avrebbero compiuto i due ladri entrati in azione la notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre. Furti da pochi euro per i quali sono ancora in corso gli accertamenti del caso da parte delle Forze dell’Ordine.

Per tutti i tre i casi il modus operanti è sempre stato lo stesso: i malviventi spaccano la vetrina lanciando un tombino in ghisa prelevato nelle vicinanze del posto preso. Una volta aperto un varco entrano e rubano solo il fondo cassa lasciato nell’attività. Secondo i primi accertamenti i ladri sono partiti dalla farmacia di piazza Sant’Ambrogio a Lonate, poi si sono diretti a Magnago dove hanno colpito intorno alle 5 e hanno chiuso il loro giro alle 6 nella farmacia in via Santa Teresa a Legnano dov’è stato trovato un guanto a terra.

Il primo episodio è stato rilevato dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio, il secondo dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Legnano e l’ultimo dalla Polizia di Stato di Legnano. Le indagini per “cristallizzare” i fatti sono ancora in corso così come le verifiche per appurare con certezza la colpevolezza della coppia di ladri.

