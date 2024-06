Quattrocento appassionati in bici sui “muri” del Varesotto

Chi ha percorso le strade del Verbano e della Valcuvia nella mattinata di domenica 16 giugno si è reso conto della buona riuscita della Varese Van Vlaanderen, la pedalata non competitiva con partenza e arrivo a Cittiglio, articolata su diversi tracciati con un unico denominatore comune: il passaggio sui “muri”, le salite brevi ma ripide che punteggiano il Varesotto e ricordano quelli delle Fiandre.

A salire in sella sono stati quasi 400 appassionati (391 la conta ufficiale) – da soli, a piccoli gruppi, a squadre – che si sono suddivisi tra i due tracciati della randonnée e quello dedicato alle biciclette gravel, quest’ultimo con numerosi tratti di sterrato. In tutto erano 21 i “muri” che hanno messo a dura prova i pedalatori.

La Varese Van Vlaanderen è andata in scena per la quarta volta, facendo base al FeStìAmo Park di Cittiglio, località che conferma una vocazione ciclistica nata dai tempi del suo più famoso concittadino, Alfredo Binda, tre volte campione del mondo e vincitore di cinque Giri d’Italia.

Sui tracciati l’organizzazione ha predisposto cinque ristori, con una attenzione speciale agli atleti celiaci che avevano a disposizione una parte a loro dedicata. Alle premiazioni è stato assegnato il riconoscimento alla memoria di Massimo Minelli per il gruppo più numeroso: il trofeo è andato al Gruppo Ciclistico Campo dei Fiori che ha preceduto in questa classifica il Gruppo Nazionale e il Team Funtos Bike. Già messa in calendario la quinta edizione, con la “benedizione” del sindaco Rossella Magnani: sarà il 15 giugno 2025.