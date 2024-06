Scontro tra due auto a Varese con cinque feriti. Atterra l’elisoccorso a Capolago

Grave incidente con 5 feriti lungo la sp 1 che costeggia il lago di Varese, all’altezza del distributore di Capolago. Due auto si sono scontrate e almeno una persona è stata portata in ospedale in codice rosso mentre le altre sono state trasportate in codice giallo e verde.

I feriti sono tre donne e due uomini di età comprese tra i 26 e i 57 anni e sul posto sono intervenute due ambulanze, l’elisoccorso e l’automedica oltre ad una volante della Polizia e i Vigili del Fuoco.

Lo scontro si è verificato attorno alle 21 di questa sera, sabato.