Si ribalta con l’automobile a Tradate e l’abbandona sul ciglio della strada

Alle ore 21:30 circa, i Vigili del fuoco sono intervenuti per una automobile uscita fuori strada nel comune di Tradate, in Via per Castelnuovo.

L’auto coinvolta era uscita di strada nel pomeriggio. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo e ha poi abbandonato il mezzo.

L’allarme è stato dato solo in serata, quando un passante ha notato il veicolo e ha contattato i soccorsi.