“Storia araldica di una famiglia”, l’ultimo libro del medico scrittore Paolo Zampetti

Paolo Zampetti è una figura poliedrica, con una solida cultura che spazia in vari settori. Nato a Pavia, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia, sede della quale è attualmente professore di Storia dell’Odontoiatria nel corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria; insegna anche all’Università “Vita e Salute” San Raffaele di Milano. Autore di duecentocinquanta pubblicazioni scientifiche, fra cui dieci libri, è anche un appassionato cultore di Storia e Scienze Documentarie, tra cui la Genealogia, l’Araldica e la Simbologia. Accanto a ciò si interessa di ordini cavallereschi e di Diritto Nobiliare.

Il suo ultimo pregevole volume è “Storia araldica di una famiglia”, in cui l’autore analizza alcuni stemma della famiglia Zampetti, in un contesto particolare qual era quello della Lunigiana Parmense a partire dal XVIII secolo sino ai giorni nostri. Sempre in tema di Genealogia, ha scritto il libro “Quattro antenati ed uno zio. Una storia familiare”.

Il professor Zampetti si è anche dedicato a scrivere un libro di racconti (“Dieci racconti brevi”). Inoltre, per le Edizioni Ancora, ha pubblicato il volume “Poesie dei tempi, dei luoghi e delle circostanze”. Paolo Zampetti non è solo versato nella Medicina, nell’insegnamento e nella scrittura: infatti riveste anche il ruolo di priore della Confraternita del SS. Sacramento di Saronno.

(recensione a cura di Alessandro Franzetti)