Turista milanese si perde su monti del Comasco: ritrovato all’alba

A Dosso del Liro presso il villaggio Caiasco è scattao l’allarme per il mancato rientro di un ragazzo di 24 anni (originario di Milano) dalle 21:30 circa di domenica sera. L’allarme è stato lanciato dai suoi familiari alle 19:30 di sabato.

Il giovane aveva passato la notte presso il Bivacco Zeb e atteso una finestra di bel tempo per rientrare. Alle 14:30 di sabato aveva contattato per l’ultima volta il padre dicendogli che avrebbe iniziato la discesa. Dopodiché non si hanno più avute notizie perché il telefono risultava spento o non raggiungibile. Sul posto hanno operato congiuntamente squadre vigili del fuoco di Menaggio e Dongo con specialisti TAS (topografia applicata al soccorso) e droni dai comandi di Milano e Parma insieme a personale del soccorso alpino.

La ricerca si è conclusa alle ore 05:45 circa di domenica mattina con il ritrovamento nella zona Alpe di Magiam da parte dell’elicottero (Areu) durante una ricognizione. La persona risultava incolume in ottimo stato e veniva elitrasportato a Gravedona per ricongiungersi con i familiari