Una festa in memoria di Daniela Pignoni al “Mai paura camp” di Busto Arsizio

“Aveva sempre un sorriso per tutti!”. E’ questa la prima immagine che viene in mente quando si parla di Daniela Pignoni, perché tutti se la ricordano così, con quel suo fantastico sorriso, irresistibile e contagioso.

Daniela è stata per 40 anni un punto di riferimento dell’ Ospedale di Busto Arsizio ed ha curato con gentilezza e pazienza centinaia di pazienti. Nel periodo del Covid ha lavorato in prima linea con grande dedizione nei reparti più critici dell’Ospedale; Daniela aveva la grande capacità di rendere i momenti difficili leggeri e di trasmettere forza a chi non ne aveva. Anche quando in realtà era lei ad averne più bisogno.

Nei momenti della malattia, ha dimostrato di voler affrontare il cancro con la stessa energia e vitalità con la quale ha affrontato tutta la sua vita. Daniela incarnava la voglia di vivere ed era impossibile non esserne contagiati e affascinati.

Per tutti questi motivi, la sua famiglia, gli amici, i colleghi e la comunità bustocca che l’ha conosciuta e vissuta, vogliono ricordarla con una festa allegra ispirata ad una delle sue più grandi passioni: il mare.

Sabato 15 giugno, all’interno del Mai Paura Camp sito in via Salvator Rosa 23 a Busto Arsizio si festeggeranno la VITA e “la Dany” con un apericena solidale la cui donazione andrà a supporto delle iniziative benefiche di Mai Paura Odv, la Onlus di Emanuela Bossi, amica di Daniela e promotrice dell’evento.

A partire dalle ore 19.00 prenderà vita la festa con musica live e, in occasione dell’evento, verrà aperto anche l’osservatorio astronomico del Camp che proporrà l’osservazione delle stelle. Il dress code della serata è boho e si ispira all’isola di Formentera.

L’evento è aperto a tutti. La prenotazione è obbligatoria via whatsapp al numero 366 8769505 indicando Nome, Cognome e Numero Partecipanti. Chiusura iscrizioni lunedì 10 Giugno.

La Donazione è a partire da 25€ da eseguirsi con bonifico all’ IBAN IT30L0329601601000067275953 intestato a MAI PAURA ODV. La ricevuta del bonifico permetterà l’accesso diretto alla Festa.